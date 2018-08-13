В Ирландии из-за паразита за линзой женщина ослепла на один глаз

Тридцатилетняя женщина приняла душ и легла спать. Ночью у нее начались сильные боли, после чего пострадавшая особа ослепла на один глаз. В поликлинике доктора быстро установили причину внезапной болезни. Оказывается, в летнее время во время контакта с водой, за линзой для паразита, вызывающего вирус Acanthamoeba, образовалась хорошая среда. Пик активности бактерии начинается через четыре часа, когда пациентка отдыхала. Она провела в клинике 16 дней, где получала специальные препараты, но инфекция оставалась.Женщина рассказала, что были такие боли, как будто бы в глаз вставили раскаленный нож, а после выписки проблемы со зрением остались. Для восстановления зрения пострадавшая особа закапывала в глаза специальное лекарство. Стоит отметить, что паразит, который вызывает вирус Acanthamoeba, распространен на территории Азии. Что касается россиян, то они также могут заразиться им, если во время контакта с водой не будут снимать линзы.