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Андрей Мерзликин стал «гвоздем программы» на кинофестивале в Выборге

Андрей Мерзликин приехал в Выборг, чтобы представить зрителю свою новую работу и стал «гвоздем программы» кинофестиваля.

Андрей Мерзликин стал «гвоздем программы» на кинофестивале в Выборге

26-ой ежегодный кинофестиваль «Окно в Европу» открылся традиционным шествием звезд отечественного шоу-бизнеса. Актер устроил собственное шоу, приветствовал участников шествия исполнением импровизированных танцев, а также барабанил и бил в тарелки вместе с сопровождавшими толпу музыкантами. В этом году знаменитость посещает фестиваль уже третий раз, а впервые приехал сюда в 2003 году с прославившим его кинофильмом «Бумер», после которого два года назад привез картину «Училка». На этот раз знаменитый артист представил биографическую ленту, посвященную последним дням жизни драматурга и писателя Александра Вампилова, который трагически погиб на Байкале, не дожив всего 2 дня до собственного 35-летия. В фильме Андрей Мерзликин сыграл главную роль.

Андрей Мерзликин стал «гвоздем программы» на кинофестивале в Выборге

Фестиваль открывался фильмом Александра Велединского под названием «В Кейптаунском порту». По мнению председателя жюри Сергея Снежкина, кинофестиваль в Выборге ценен свой аполитичностью и нацеленностью на кинематограф как таковой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:57
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