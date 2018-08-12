Андрей Мерзликин стал «гвоздем программы» на кинофестивале в Выборге

26-ой ежегодный кинофестиваль «Окно в Европу» открылся традиционным шествием звезд отечественного шоу-бизнеса. Актер устроил собственное шоу, приветствовал участников шествия исполнением импровизированных танцев, а также барабанил и бил в тарелки вместе с сопровождавшими толпу музыкантами. В этом году знаменитость посещает фестиваль уже третий раз, а впервые приехал сюда в 2003 году с прославившим его кинофильмом «Бумер», после которого два года назад привез картину «Училка». На этот раз знаменитый артист представил биографическую ленту, посвященную последним дням жизни драматурга и писателя Александра Вампилова, который трагически погиб на Байкале, не дожив всего 2 дня до собственного 35-летия. В фильме Андрей Мерзликин сыграл главную роль.Фестиваль открывался фильмом Александра Велединского под названием «В Кейптаунском порту». По мнению председателя жюри Сергея Снежкина, кинофестиваль в Выборге ценен свой аполитичностью и нацеленностью на кинематограф как таковой.