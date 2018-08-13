Астробиологи планируют найти жизнь на Марсе через 3-4 года

Планетологи приняли решение подробно исследовать Марс, после обнаружения на его поверхности озера. Совершить новые открытия помогут запланированные миссии ExoMars 2020, Curiosit и NASA InSight. В ходе их проведения запланированы бурения, поскольку ученые намерены найти сложные микроорганизмы в почве. Пока теория существования на других планетах жизни простейшего класса подтверждается соединениями, обнаруженными в составе метеоритов, упавших на Землю.Уфологи утверждают, что человечество уже давно могло установить контакты с гуманоидами. Власти не хотят делиться с людьми информацией по такому поводу, предпочитая акцентировать внимание на органических существах. Приверженцы конспирологии уверены, что пришельцы давно работают с ними и живут в разных странах мира.