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Астробиологи планируют найти жизнь на Марсе через 3-4 года

По мнению ведущего астробиолога NASA, пройдет 3-4 года и на Марсе будет обнаружено присутствие жизни. Только ученый уточняет, что это будут первые микроорганизмы, а не гуманоиды, про которых рассказывают фантасты и уфологи.

Планетологи приняли решение подробно исследовать Марс, после обнаружения на его поверхности озера. Совершить новые открытия помогут запланированные миссии ExoMars 2020, Curiosit и NASA InSight. В ходе их проведения запланированы бурения, поскольку ученые намерены найти сложные микроорганизмы в почве. Пока теория существования на других планетах жизни простейшего класса подтверждается соединениями, обнаруженными в составе метеоритов, упавших на Землю.
Астробиологи планируют найти жизнь на Марсе через 3-4 года


Уфологи утверждают, что человечество уже давно могло установить контакты с гуманоидами. Власти не хотят делиться с людьми информацией по такому поводу, предпочитая акцентировать внимание на органических существах. Приверженцы конспирологии уверены, что пришельцы давно работают с ними и живут в разных странах мира.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:30
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