Ученые: Калифорнийский супервулкан обладает огромными запасами магмы

Ученые считают, что риск выброса такого количества магмы наружу минимален, однако недооценивать последствия не стоит. Было подсчитано, что под земной толщей имеется примерно 240 кубических миль магмы. Сообщается, что 767 тысяч лет назад на Земле произошло крупное извержение, в ходе которого на поверхность вышло около 140 кубических миль горячего вещества.После массового извержения под Калифорнией сформировалось большое количество магмы, которая может вырваться наружу в любой момент. Специалисты уверены, что через 100 тысяч лет в этом регионе произойдут сильные толчки, из-за которых произойдет массовое извержение.