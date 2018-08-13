В Канзасе НЛО показал себя зрителям во время выпуска новостей

Телеведущая планировала начать новости с прогноза погоды, но странный объект сбил ее с толку. Позади нее был экран, который транслировал в реальном времени окрестности Канзаса. На изображении внезапно появился светящийся шар, который быстро пролетел по небу и исчез. Ведущая не придала этому никакого значения, назвав объект метеоритом, но он летел от Земли, направляясь в небо. Чтобы не терять время эфира, девушка продолжила прогноз погоды.Ролик, на котором запечатлен неизвестный объект, мгновенно заполонил весь интернет. По словам уфологов, мощные камеры канала помогут установить происхождение светящегося шара и просят им показать видеозапись в высоком качестве. Пользователи предполагают, что очередной НЛО скорей всего шутка телевизионщиков. По мнению комментаторов, это сделано для того, чтобы привлечь внимание к выпуску новостей.