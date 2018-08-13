Ученые: Джон Леннон является настоящим автором композиции "In My Life"

Стоит напомнить, что она была включена в альбом "Rubber Soul", который появился на свет в 1965 году. За очень короткий срок композиция завоевала сердца многих поклонников британской группы. Помимо красоты, которой обладала мелодия, фанатов также привлекала загадочная история появления этой музыки. За авторство боролись Джон Леннон и Пол Маккартни. Каждый из них говорил журналистам о том, что "In My Life" является его музыкальным произведением.Математики решили выяснить, кому из звезд принадлежит известная композиция. С помощью байесовской сети они смоделировали систему транспонирования аккордов, а также разобрались, кто из двух потенциальных авторов чаще всего применяет такую модель. В итоге оказалось, что авторство принадлежит Джону Леннону.