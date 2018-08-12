Четверо туристов без снаряжения из Кемерово застряли в алтайских горах

В МЧС РФ поделились со СМИ информацией о произошедшем. Согласно предварительным данным, туристы ждут помощь на вершине горы Ак-Кем на высоте 4,1 км. Поднявшийся внезапно сильный ветер унес в итоге у туристов палатку. При этом в ней находилось снаряжение и вещи. Теперь группа людей на горе замерзает, не имея возможности спуститься вниз. Спасатели вследствие ухудшающейся погоды не могут отправить вертолет на помощь. Пеший путь к ним займет минимум три дня.Группа спасения в настоящий момент общается с попавшими в беду россиянами по телефону. Они дают им рекомендации в вопросах выживания в экстремальной ситуации. Спасатели планируют вылететь на помощь туристам сразу после малейшего улучшения погодных условий. Раньше в пакистанских горах застряли двое альпинистов. При этом один из них погиб, сорвавшись с горы. Второй человек больше недели ожидал помощи, зависнув на высоте около 6 200 м.