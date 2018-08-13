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Военный из Иркутска попал в отряд космонавтов и может отправиться на Луну

Сотрудники Роскосмоса объявили о завершении отбора кандидатов в отряд космонавтов, которые могут полететь на Луну. Одним из них стал военный летчик из Иркутска Сергей Микаев.

Военный из Иркутска попал в отряд космонавтов и может отправиться на Луну


Микаев служит в воинской части Приморского края №78018 и является командиром авиации. Ему посчастливилось стать одним из тех, кто в будущем сможет отправиться на спутник Земли в рамках лунной программы. Кроме него в предварительный список попало еще 7 человек. Здесь стоит выделить Константина Борисова, Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого, Кирилла Пескова, Олега Платонова, Евгения Прокопьева и Александра Гребенкина. Всех будут готовить на территории ЦПК им. Ю.А.Гагарина. Если в течение подготовительного периода все участники пройдут отбор, то они окажутся в основном отряде космонавтов Роскосмос.

Претендентов отбирали по медицинским показаниям и возрасту. Возраст будущих космонавтов должен был быть меньше 35 лет. Также специалисты обращали внимание на образование, и предпочтение отдавали техническому или инженерному диплому. Сотрудники ЦПК им. Ю.А.Гагарина оценивали способности конкурсантов к обучению, в частности к освоению космотехники.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 00:00
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