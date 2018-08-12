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Зрителей на шоу «Привет, Андрей!» удивил неухоженный вид Александры Яковлева

Александра Яковлева приняла участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Зрители сразу же обратили внимание на то, что 60-летняя знаменитость перестала за собой следить и ужаснулись ее внешним видом.

Зрителей на шоу «Привет, Андрей!» удивил неухоженный вид Александры Яковлева

Актриса прославилась в Совестном Союзе в возрасте 20 лет, сыграв в фильме «Чародеи», а «Человек с бульвара Капуцинов» только закрепил ошеломительный успех Яковлевой. Поклонники всегда отмечали выдающиеся внешние данные этой артистки. Сама она, в студии ток-шоу «Привет, Андрей!» призналась, что всегда замечала свою привлекательность. Знаменитость рассказала, что в те годы мало кто мог превзойти ее по внешности. Но сейчас, как обратили внимание зрители, Александра Евгениевна сильно себя запустила, а также появилась на публике в весьма сомнительном наряде. Платок на голове Яковлевой словно прибавил ей десяток, а то и больше лишних лет, а при некоторых ракурсах создавалось такое впечатление, что ее лицо покрыто непонятными пятнами.

Зрителей на шоу «Привет, Андрей!» удивил неухоженный вид Александры Яковлева

Присутствующие на программе Андрея Малахова зрители озадачились вопросом - почему при больших финансовых возможностях знаменитость перестала следить за собой. Ведь она до сих пор продолжает сниматься, например, в 2016 году на экраны вышла картина «Экипаж», в которой актриса сыграла роль руководителя аэропорта.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:55
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