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Ученые пытаются найти могилу Моисея в Иордании

Ученые уже давно исследуют Библию, однако больше всего вопросов у них вызывает тайна могилы Моисея. Согласно данным из священной книги, тело пророка лежит на иорданской горе Нево, но пока что поиски археологов не увенчались успехом.

Ученые пытаются найти могилу Моисея в Иордании


По словам исследователей, в рамках поисковых экспедиций работают не только люди, но и специальная техника. Тем не менее, захоронение Моисея не удалось обнаружить даже с помощью технической силы. Специалисты считают, что сведения в священных текстах были специально зашифрованы, чтобы не тревожить прах библейского пророка. Стоит отметить, что уже 3000 лет люди пытаются найти место, где лидер израильского народа был покаран Творцом за отсутствие терпения.

Только перед своей кончиной Моисей мог с вершины горы увидеть обетованную землю, обещанную небесами. Ученые пока знают о могиле его брата Аарона в Петре, а также нашли в этом месте развалины византийских храмов с ценной мозаикой. Отмечается, что в Библии есть тексты, которые говорят об Апокалипсисе и смерти людей после глобальной эпидемии. О наступлении конца света может свидетельствовать появление кровавой Луны, которое уже могли наблюдать жители планеты.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:35
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