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Продажи подержанных авто LCV в РФ упали на 3,3% в первом полугодии 2018

Автоэксперты исследовали реализации на вторичном российском рынке LCV в период январь-июнь текущего года. Спрос на подержанные легкие коммерческие авто в данном случае упал на 3,3 процента до 191 800 экземпляров.

Продажи подержанных авто LCV в РФ упали на 3,3% в первом полугодии 2018


Автоэкспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечается, что 106 908 единиц LCV продали отечественные производители. При этом иностранные бренды в 1-ом полугодии этого года реализовали 84 892 единицы легких коммерческих машин. Специалистами отмечается, что в РФ самыми популярными подержанными LCV оказались модели «ГАЗ». Хотя с января по июнь этого года спрос на авто упал на 6,2 процента, производитель смог реализовать 81 047 моделей. На втором месте в данном рейтинге оказался бренд «УАЗ» (20 619 экземпляров; плюс 5 процентов). Далее следует немецкий Volkswagen (13 066 экземпляров; минус 1 процент).

Также в первой пятёрке значится Toyota. Падение спроса на подержанные LCV в данном случае составляет 6,3 процента до 11 839 транспортных средств. Пятое место досталось Ford (минус 2 процента; 9 846 авто).

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00
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