Продажи подержанных авто LCV в РФ упали на 3,3% в первом полугодии 2018

Автоэкспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечается, что 106 908 единиц LCV продали отечественные производители. При этом иностранные бренды в 1-ом полугодии этого года реализовали 84 892 единицы легких коммерческих машин. Специалистами отмечается, что в РФ самыми популярными подержанными LCV оказались модели «ГАЗ». Хотя с января по июнь этого года спрос на авто упал на 6,2 процента, производитель смог реализовать 81 047 моделей. На втором месте в данном рейтинге оказался бренд «УАЗ» (20 619 экземпляров; плюс 5 процентов). Далее следует немецкий Volkswagen (13 066 экземпляров; минус 1 процент).Также в первой пятёрке значится Toyota. Падение спроса на подержанные LCV в данном случае составляет 6,3 процента до 11 839 транспортных средств. Пятое место досталось Ford (минус 2 процента; 9 846 авто).