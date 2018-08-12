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Английская пивоварня Cerne Abbas создала пиво с эффектом Виагры

В английском графстве Дорсет, местная пивоварня Cerne Abbas совместно с учеными разработала уникальное пиво на основе семян водных растений. По словам создателей, напиток обладает эффектом Виагры.

Английская пивоварня Cerne Abbas создала пиво с эффектом Виагры


В состав «пенного» входит хмель, семена watercress, и чистая рудниковая вода. В результате пиво получило освежающий цитрусовый вкус с перечным оттенком «кресса». Ученым давно известно, что для улучшения мужской силы важны витамины A,B,C и E, они же и содержатся в так называемом кресс салате, который является ключевым компонентом данного пива. Как известно, достаточное количество этих витаминов способствует мужской и женской фертильности.

Владельцы компании Watercress отмечают, что фитоэстрагены содержащиеся в пиве способствуют сдерживанию преждевременного семяизвержения, что позволит наслаждаться актом любви дольше.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:20
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