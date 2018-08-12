Английская пивоварня Cerne Abbas создала пиво с эффектом Виагры

В состав «пенного» входит хмель, семена watercress, и чистая рудниковая вода. В результате пиво получило освежающий цитрусовый вкус с перечным оттенком «кресса». Ученым давно известно, что для улучшения мужской силы важны витамины A,B,C и E, они же и содержатся в так называемом кресс салате, который является ключевым компонентом данного пива. Как известно, достаточное количество этих витаминов способствует мужской и женской фертильности.Владельцы компании Watercress отмечают, что фитоэстрагены содержащиеся в пиве способствуют сдерживанию преждевременного семяизвержения, что позволит наслаждаться актом любви дольше.