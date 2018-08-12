Оксана Акиньшина удивила фанатов в instagram большим округлившимся животом
На своей странице в instagram Оксана Акиньшина опубликовала фотографию, на которой она позирует с округлившимся животом. Фанаты актрисы очень удивились такому повороту событий.
Акиньшина после того, как вернулась из Швейцарии, где она прожила почти год, снова начала принимать участия в проектах. Недавно у актрисы начались съёмки в фильме режиссёра Павла Сидорова «Рассвет». Снимки со съёмочной площадки она опубликовала на своей странице в instagram. На одном из кадров Оксана позирует с округлившимся животом.
Некоторые подписчики предположили, что звезда беременна от Сергея Шнурова. На самом деле актриса не планирует четвёртого ребёнка, это у неё «киношная беременность», об этом она рассказала своим подписчикам и друзьям. Слухи о своей беременности актриса развеяла, а вот вопросы об отношениях со Шнуровым оставила без ответа.
Акиньшина после того, как вернулась из Швейцарии, где она прожила почти год, снова начала принимать участия в проектах. Недавно у актрисы начались съёмки в фильме режиссёра Павла Сидорова «Рассвет». Снимки со съёмочной площадки она опубликовала на своей странице в instagram. На одном из кадров Оксана позирует с округлившимся животом.
Некоторые подписчики предположили, что звезда беременна от Сергея Шнурова. На самом деле актриса не планирует четвёртого ребёнка, это у неё «киношная беременность», об этом она рассказала своим подписчикам и друзьям. Слухи о своей беременности актриса развеяла, а вот вопросы об отношениях со Шнуровым оставила без ответа.