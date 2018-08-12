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Возраст «пустынных змей» в Армении оказался древнее египетских пирамид

Группа археологов планирует проведение работ в селе Арагацаван, на территории Армении. Цель работ заключается в определении возраста находящихся здесь агломерационных домов и «пустынных змей», построенных из необработанного камня. Данные сооружения старше египетских пирамид и датируются XII-VI тысячелетиями до нашей эры.

Как рассказали археологи, расположены данные сооружения в горах, на высоте 900-1400 м. Нахождение подобных исторических объектов отмечено в Сюникской, Арагацотнской и Армавирской областях. Впервые обнаружили «пустынных змей» английские военные летчики в прошлом веке, в 20-х годах. Немногим позже, подобные сооружения были найдены на территории Аравийского полуострова, а так же в центральной Азии и Ближнем Востоке. Согласно предварительной версии, сооружения использовались в культовых ритуалах. Есть предположения, что использовались они для охоты.
Возраст «пустынных змей» в Армении оказался древнее египетских пирамид


Ранее, на территории Армении были найдены формы древних сооружений, напоминающих перевернутую букву V. Конкретное назначение этих построек так и не определено. Кроме армянских археологов, постройками заинтересовались ученые из Франции. Уже осенью начнет работать совместная израильско-армянская археологическая экспедиция. Для изучения выбраны объекты, в виде V-образных каменных змей.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:50
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