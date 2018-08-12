Минобороны РФ рассекретило документ приказа Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина
Минобороны РФ в день авиации сняло засекреченность с приказа лидера Советского Союза о бомбардировке Берлина. Исторический документ, который был написан вручную Иосифом Сталиным, датируется 1941 годом.
В низу рукописного документа стояла подпись Иосифа Сталина. Сам приказ обязывал с 8-9 августа совершать авиационные налеты на территорию Берлина. Советские военные летчики выполнили приказ. В Эстонии с аэродрома было совершено ряд налетов для скидывания бомб на столицу Германии. В конце августа немецкая армия заняла Таллин и самолеты СССР вынуждены были прекратить штурм.
Кроме этого были обнародованы документы, в которых находится информация о военных подвигах летчиков Советского Союза. К примеру, речь идет о Владимире Гуляеве, являющимся младшим лейтенантом. После боя он совершил удачную посадку полуразбитого советского самолета только на одно шасси.
В низу рукописного документа стояла подпись Иосифа Сталина. Сам приказ обязывал с 8-9 августа совершать авиационные налеты на территорию Берлина. Советские военные летчики выполнили приказ. В Эстонии с аэродрома было совершено ряд налетов для скидывания бомб на столицу Германии. В конце августа немецкая армия заняла Таллин и самолеты СССР вынуждены были прекратить штурм.
Кроме этого были обнародованы документы, в которых находится информация о военных подвигах летчиков Советского Союза. К примеру, речь идет о Владимире Гуляеве, являющимся младшим лейтенантом. После боя он совершил удачную посадку полуразбитого советского самолета только на одно шасси.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:50