Минобороны РФ рассекретило документ приказа Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина

В низу рукописного документа стояла подпись Иосифа Сталина. Сам приказ обязывал с 8-9 августа совершать авиационные налеты на территорию Берлина. Советские военные летчики выполнили приказ. В Эстонии с аэродрома было совершено ряд налетов для скидывания бомб на столицу Германии. В конце августа немецкая армия заняла Таллин и самолеты СССР вынуждены были прекратить штурм.Кроме этого были обнародованы документы, в которых находится информация о военных подвигах летчиков Советского Союза. К примеру, речь идет о Владимире Гуляеве, являющимся младшим лейтенантом. После боя он совершил удачную посадку полуразбитого советского самолета только на одно шасси.