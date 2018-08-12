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Эксперты подробно рассмотрели функции смартфона Xiaomi Mi A2

Специалисты рынка смартфонов подробно рассмотрели функции нового смартфона Xiaomi Mi A2. По их мнению, аппарат отлично подойдет для фотографирования, однако вычислительной мощности процессора не хватает на требовательные игры.

Эксперты подробно рассмотрели функции смартфона Xiaomi Mi A2


Xiaomi Mi A2 получил тонкий корпус и большой дисплей с диагональю 5,99 дюйма. Аппарат отлично держится в руке, поэтому ним удобно управлять и на ощупь телефон довольно приятный. Матрица предлагает качество изображения стандарта FHD. Кроме этого эксперты выделили две качественные камеры мобильного устройства, разрешение которых составляет 12 и 20 Мп. Модули наделили функциями портретного режима и еще несколькими возможностями.

Помимо вышеперечисленного смартфон среднего уровня предлагает пользователю операционную систему из серии Android One, которая предназначена для оптимизации не очень производительных аппаратных систем. Одним из главных отличий этой модели от большинства девайсов Xiaomi является отсутствие программной прошивки MIUI.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:00
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