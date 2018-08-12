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Власти Крыма призвали Лайму Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом через кошелёк

После заявления Лаймы Вайкуле, что она не будет выступать в Крыму даже за большие гонорары, местные власти призвали певицу, не смотреть на ситуацию с полуостровом через кошелек. Артистке напомнили, что не стоит творчество мерять финансами.

Власти Крыма призвали Лайму Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом через кошелёк


Григорий Иоффе, являющийся председателем крымской Общественной палаты, отметил, что не обязательно выступать на территории Крыма, чтобы понимать происходящее. Это просто недопустимо подходить к политической остановке с Крымом на уровне продажи творчества. Специалисты мониторинговой группы постановили внести исполнительницу песен в «Крымское досье». Иоффе заявил, что артистке не стоит рассматривать ситуацию с полуостровом через кошельки, так как душа творческого человека не измеряется в «серебряниках». По словам политика, он постоянно ценил эстрадную деятельность Вайкуле.

Стоит отметить, что в «Крымское досье» вносятся личности, которые не признают выбор жителей полуострова, сделанный в 2014 году на мартовском референдуме. Причём числятся там те персоны, которые выражают данную позицию «воинственно».

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:20
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