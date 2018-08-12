Власти Крыма призвали Лайму Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом через кошелёк

После заявления Лаймы Вайкуле, что она не будет выступать в Крыму даже за большие гонорары, местные власти призвали певицу, не смотреть на ситуацию с полуостровом через кошелек. Артистке напомнили, что не стоит творчество мерять финансами.Григорий Иоффе, являющийся председателем крымской Общественной палаты, отметил, что не обязательно выступать на территории Крыма, чтобы понимать происходящее. Это просто недопустимо подходить к политической остановке с Крымом на уровне продажи творчества. Специалисты мониторинговой группы постановили внести исполнительницу песен в «Крымское досье». Иоффе заявил, что артистке не стоит рассматривать ситуацию с полуостровом через кошельки, так как душа творческого человека не измеряется в «серебряниках». По словам политика, он постоянно ценил эстрадную деятельность Вайкуле.Стоит отметить, что в «Крымское досье» вносятся личности, которые не признают выбор жителей полуострова, сделанный в 2014 году на мартовском референдуме. Причём числятся там те персоны, которые выражают данную позицию «воинственно».