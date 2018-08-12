Флагман Nokia X6 получил точную дату презентации

Кроме того, доподлинно известно, что новинка получила 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2280 на 1080 точек, что позволит смотреть различные фото и видео в потрясающем качестве. Разработчики оснастили флагман Nokia 6.1 Plus высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 636, имеющим 8 ядер по 1,8 Ггц. На международном рынке устройство получит двойную основную камеру на 16+5 мегапикселей, а также фронтальную на 16 мегапикселей.Емкость аккумулятора новинки составит 3060 мАч, чего вполне достаточно для удобной эксплуатации и длительного пользования без подключения к зарядному устройству. Следует отметить, что здесь также имеется опция Quick Charge 3.0, благодаря которой процесс заряда аккумулятора проходит крайне быстро. Таким образом, остались считанные дни до того времени, когда пользователи смогут ознакомиться со всеми преимуществами нового флагмана.