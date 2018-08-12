АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Валерия и Егор Крид спели дуэтом

В своем аккаунте в Instagram знаменитая певица Валерия сообщила фанатам, что она спела дуэтом с рэп-исполнителем Егором Кридом. Они были в восторге после просмотра сюжета, завалив звезд лестными комментариями.

Валерия и Егор Крид спели дуэтом

Исполнительница опубликовала видео, на котором презентовала новую версию своего проверенного временем хита «Часики». На странице рэп-исполнителя также появился соответствующий ролик. Певица отметила, что ей понравилось работать с коллегой в таком направлении, несмотря на разные жанры музыки. Подписчики знаменитости пришли в восторг и меньше чем за сутки видео просмотрело более 200 тысяч пользователей Сети.

Валерия и Егор Крид спели дуэтом

Крид в комментариях к официальной премьере трека написал, что готовил ремейк специально к юбилею Валерии, и в новой версии песни ему действительно было о чем рассказать. Подписчикам Егора очень понравилась эта композиция они написали, что рады совместному проекту рэпера и знаменитой певицы, а некоторые начали активно писать строчки из композиции. Недоброжелатели тоже не остались в стороне и рассказали, что по их мнению исполнитель просто испортил хит их кумира. Тем не менее, в Instagram Крида видео было просмотрено более 1,3 миллиона раз.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минобороны РФ рассекретило документ приказа
Флагман Nokia X6 получил точную дату презентации
Власти Крыма призвали Лайму Вайкуле не
Появление рака и диабета можно предотвратить –
Новый телефон Xiaomi за 1150 рублей скоро
Певица Земфира выступила в Сочи на фестивале
Валерия и Егор Крид спели дуэтом
Ученые пытаются найти могилу Моисея в Иордании
Для любителей туризма эксперты составили рейтинг
Дима Билан рассказал, что после каждого концерта
Исследователь Валентин Дегтерев обнаружил
В Геленджике фанатка упала перед Филиппом
Эмир Кустурица поблагодарил Сергея Шойгу за
MacBook смогли взломать при помощи кабеля зарядки
Ученые обнаружили взаимосвязь между биомаркерами
Андрей Мерзликин стал «гвоздем программы» на
Asus обновила ноутбук ZenBook Pro 15 UX550
NASA согласилось на опасный план заправки ракеты
Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку
Внешность нового BMW Z4 M40i 2019 полностью
У NASA есть план на случай наступления конца
Эксперты раскритиковали «систему углеродного
«АвтоВАЗ» проведёт день открытых дверей на
В Кейп Корал обнаружен фрагмент кости
Эксперты установили достоинства и недостатки
Дмитрий Захаров назвал журналистам имя заказчика
Назван ТОП-5 самых ожидаемых премьер Московского
Чрезмерное употребление кофе пагубно влияет на
Компьютерная игра развила навыки эмпатии у
Ученые вырастили уникальные сорта риса для любых
Просмотреть все новости