Валерия и Егор Крид спели дуэтом

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 11 Авг 2018 в 6:40 PDT

Исполнительница опубликовала видео, на котором презентовала новую версию своего проверенного временем хита «Часики». На странице рэп-исполнителя также появился соответствующий ролик. Певица отметила, что ей понравилось работать с коллегой в таком направлении, несмотря на разные жанры музыки. Подписчики знаменитости пришли в восторг и меньше чем за сутки видео просмотрело более 200 тысяч пользователей Сети.Крид в комментариях к официальной премьере трека написал, что готовил ремейк специально к юбилею Валерии, и в новой версии песни ему действительно было о чем рассказать. Подписчикам Егора очень понравилась эта композиция они написали, что рады совместному проекту рэпера и знаменитой певицы, а некоторые начали активно писать строчки из композиции. Недоброжелатели тоже не остались в стороне и рассказали, что по их мнению исполнитель просто испортил хит их кумира. Тем не менее, в Instagram Крида видео было просмотрено более 1,3 миллиона раз.