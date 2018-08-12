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Певица Земфира выступила в Сочи на фестивале LiveFest

Певица Земфира выступила в Сочи на фестивале LiveFest В этом году мероприятие проходило в горах на высоте 1 600 метров.

С городом у звезды связаны негативные ассоциации, потому что в 2008 году во время её выступления внезапно отключили свет. Тогда организаторы мероприятия этого не предусмотрели, а также не запаслись генераторами. Артистке пришлось работать в полной темноте без микрофона и без инструментов, что её очень расстроило.

Певица Земфира выступила в Сочи на фестивале LiveFest


После того раза у певицы остался неприятный осадок, однако она вернулась в Сочи, чтобы снова порадовать публику. В этом году её выступление прошло отлично в соответствующей атмосфере. Земфира отметила, что в обозримом будущем это её последний концерт, так как она уже давно не выпускает новых альбомов, и не ездит в гастрольные туры, изредка принимая участие в фестивалях.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:50
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