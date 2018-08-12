Появление рака и диабета можно предотвратить – Ученые

Рак, сам по себе, коварное заболевание, и лечение его не так просто, и тем более не быстро. Однако предотвратить риск заболевания можно, если включить в свой рацион артишок, бразильские орехи и чеснок, эти продукты станут на обороне вашего здоровья от недуга. Также, стоит избегать чрезмерного пребывания на солнце без защитного крема, и как можно скорее нужно избавиться от привычки табакокурения.Что касается диабета, то здесь в группу риска входят люди с избыточным весом, неправильно питающиеся, и ведущие малоподвижный образ жизни. Особенно нужно уделить внимание этих аспектов у детей. Несложная помощь по дому поможет избежать проблем с лишним весом, также следует сократить в детском рационе сложные углеводы, а сладкие газированные напитки и вовсе исключить.Улучшить самочувствие и помочь здоровью способствуют такие методы, как: дозированное поступление витамина D, сбалансированная диета, состоящая из полиненасыщенных жирных кислот, ограничение соли. Лучше включить больше овощей, фруктов, рыбы и семечек, также, рекомендуется съедать несколько долек черного шоколада.