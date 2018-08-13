Эксперты: Несколько нехитрых правил помогут людям избавиться от интернет-зависимости
Эксперты рассказали, как избавиться от интернет-зависимости. В последние годы технологии настолько проникли в жизнь человека, что он ищет в них ответы даже на банальные вопросы.
Если вы замечаете, что интернет стал занимать очень большую часть в жизни, значит, пора освобождаться от этой пагубной привычки. Самый действенный и простой способ — это вытащить шнур компьютера из розетки. Но если не хватает на этот шаг силы воли, то стоит прибегнуть к помощи различных приложений и программ, которые ограничат работу сайтов или заблокируют доступ в сеть. Второй совет – можно ограничить пользование социальными сетями или даже удалить аккаунт. Совет номер три — это составить для себя жесткий распорядок дня, при этом придерживаться его. Если ответственно подойти к этому, то на интернет просто не будет хватать времени.
Не стоит начинать день с проверки лайков в соцсетях, сообщений или чтения новостей. Привычка начинать, а также заканчивать день с интернета, создает определенную ловушку для внимания человека. Стоит перенести онлайн-контакт в реальную жизнь, а именно общаться вживую.
Если вы замечаете, что интернет стал занимать очень большую часть в жизни, значит, пора освобождаться от этой пагубной привычки. Самый действенный и простой способ — это вытащить шнур компьютера из розетки. Но если не хватает на этот шаг силы воли, то стоит прибегнуть к помощи различных приложений и программ, которые ограничат работу сайтов или заблокируют доступ в сеть. Второй совет – можно ограничить пользование социальными сетями или даже удалить аккаунт. Совет номер три — это составить для себя жесткий распорядок дня, при этом придерживаться его. Если ответственно подойти к этому, то на интернет просто не будет хватать времени.
Не стоит начинать день с проверки лайков в соцсетях, сообщений или чтения новостей. Привычка начинать, а также заканчивать день с интернета, создает определенную ловушку для внимания человека. Стоит перенести онлайн-контакт в реальную жизнь, а именно общаться вживую.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:45