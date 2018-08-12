Новый телефон Xiaomi за 1150 рублей скоро привезут в Россию

Установлено, что приобрести новый мобильный телефон можно будет в одном из двух вариантов исполнения. Размер дисплея Xiaomi составит 2,8 дюйма. Для более комфортной эксплуатации здесь имеется 2 слота для сим-карт, позволяя пользователям одновременно активировать оба номера. Кроме того, привычные для современных флагманов технологии Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802 здесь также присутствуют в полной функциональности. Емкость аккумулятора составляет 1480 мАч, что позволит длительное время не пользоваться зарядным устройством.Для оперативного пользования в рамках новой операционной системы Nucleus OS предусмотрены модификации с 8 и 16 мегабайтами памяти. Зарядив устройство, можно рассчитывать на 2-недельное пользование, забыв о необходимости заряжать гаджет. С учетом всех вышеуказанных достоинств новый телефон от Xiaomi в дальнейшем сможет побить собственные рекорды по уровню популярности у конечных потребителей.