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Новый телефон Xiaomi за 1150 рублей скоро привезут в Россию

В России в скором времени стартуют продажи нового кнопочного телефона от китайского бренда Xiaomi. Наличие классического дизайна при соответствии с современными техническими параметрами позволит существенно повысить популярность гаджета. Особенностью новинки Xiaomi является то, что минимальная модификация обойдется всего в 1150 рублей.

Установлено, что приобрести новый мобильный телефон можно будет в одном из двух вариантов исполнения. Размер дисплея Xiaomi составит 2,8 дюйма. Для более комфортной эксплуатации здесь имеется 2 слота для сим-карт, позволяя пользователям одновременно активировать оба номера. Кроме того, привычные для современных флагманов технологии Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802 здесь также присутствуют в полной функциональности. Емкость аккумулятора составляет 1480 мАч, что позволит длительное время не пользоваться зарядным устройством.

Новый телефон Xiaomi за 1150 рублей скоро привезут в Россию


Для оперативного пользования в рамках новой операционной системы Nucleus OS предусмотрены модификации с 8 и 16 мегабайтами памяти. Зарядив устройство, можно рассчитывать на 2-недельное пользование, забыв о необходимости заряжать гаджет. С учетом всех вышеуказанных достоинств новый телефон от Xiaomi в дальнейшем сможет побить собственные рекорды по уровню популярности у конечных потребителей.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:55
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