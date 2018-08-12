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Для любителей туризма эксперты составили рейтинг самой опасной еды в мире

Эксперты в области туризма считают, что любители путешествовать должны соблюдать ряд правил, одно из них касается экзотических блюд. Они решили составить рейтинг самой опасной в мире еды для любителей экстрима.

На первом месте находится рыба фугу. Уникальность японского блюда в том, что при неправильном приготовлении, оно может вызвать летальный исход. Так же, эксперты обращают внимание туристов на африканскую лягушку-быка. Ее едят в Намибии целиком, опасность в том, что в период размножения организме ее содержит большой состав токсичных веществ. Жители Ямайки любят готовить плоды дерева Аки, которые являются смертельно опасным при неполном созревании.
Для любителей туризма эксперты составили рейтинг самой опасной еды в мире


Предупреждают бесстрашных туристов о кровавых моллюсках, носителей гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Любят их есть в Китае. В Исландии, из смертельно опасных морепродуктов, туристам предложат Хаукарль, это филе из полярной акулы, организм которой накапливает токсины мочевыделительной системы.

Рейтинг замыкает рыба Фесикх, готовят которую в Египте. Для избавления ее филе от яда и токсинов, египтяне солят и сушат мясо целый год, но и после таких мер предосторожности, остается риск отравления экзотическим блюдом.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:20
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