Для любителей туризма эксперты составили рейтинг самой опасной еды в мире

На первом месте находится рыба фугу. Уникальность японского блюда в том, что при неправильном приготовлении, оно может вызвать летальный исход. Так же, эксперты обращают внимание туристов на африканскую лягушку-быка. Ее едят в Намибии целиком, опасность в том, что в период размножения организме ее содержит большой состав токсичных веществ. Жители Ямайки любят готовить плоды дерева Аки, которые являются смертельно опасным при неполном созревании.Предупреждают бесстрашных туристов о кровавых моллюсках, носителей гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Любят их есть в Китае. В Исландии, из смертельно опасных морепродуктов, туристам предложат Хаукарль, это филе из полярной акулы, организм которой накапливает токсины мочевыделительной системы.Рейтинг замыкает рыба Фесикх, готовят которую в Египте. Для избавления ее филе от яда и токсинов, египтяне солят и сушат мясо целый год, но и после таких мер предосторожности, остается риск отравления экзотическим блюдом.