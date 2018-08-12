MacBook смогли взломать при помощи кабеля зарядки USB-C

В свою очередь, разработчики современной техники постоянно ведут работу по совершенствованию мер безопасности новых гаджетов и компьютерного оборудования, однако периодически выявляются новые методы для взлома. Нынешний случай стал примером такого направления развития технологий. Даже наличие закрытой архитектуры, как у американского бренда Apple, не позволило исключить возможность взлома новых ноутбуков. Для разблокировки посредством кабеля специалист воспользовался лишь неизвестной деталью, которую добавил в блок питания ноутбука.Результатом данных манипуляций стала фальшивая форма авторизации, позволившая исключить ввод кода для полного доступа к технике. Известно, что данный «взломщик» уже объявил о проведении встречи, на которую могут прийти все неравнодушные данной ситуацией о простом взломе защищенных американских ноутбуков.