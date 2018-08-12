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Исследователь Валентин Дегтерев обнаружил приближающийся к Земле опасный объект

Уральский исследователь Валентин Дегтерев сообщил подписчикам, что он обнаружил приближающийся к Земле опасный объект. Внешне он не похож на комету или астероид, так что может быть огромной планетой.

Исследователь Валентин Дегтерев обнаружил приближающийся к Земле опасный объект


Он считает, что вероятность столкновения Земли с этим объектом очень высока. Обнаружить его Дегтереву удалось во время просмотра прямой трансляции с борта МКС. К сожалению, изображения лучшего качества он предоставить не смог, поскольку в NASA решили не включать высококачественные камеры. Есть предположение, что это делается намеренно, чтобы скрыть приближение планеты от людей.

Тем не менее, Дегтереву удалось заметить очертания объекта. Вполне возможно, что этим небесным телом является та самая Нибиру, о которой уже так долго говорят эксперты. Таким образом, пока что дальнейшее существование жизни на Земле находится под вопросом из-за высокой степени опасности.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:55
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