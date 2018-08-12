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Эмир Кустурица поблагодарил Сергея Шойгу за армейские игры

Эмир Кустурица поблагодарил своего товарища Сергея Шойгу за проведение армейской игры. На армейских соревнованиях АрМИ-2018 было много почетных гостей, в число которых вошел и сербский режиссер.

Эмир Кустурица поблагодарил Сергея Шойгу за армейские игры


Кустурица выразил слова благодарности Шойгу, что в России проводятся такие замечательные армейские игры, где стреляют, однако не убивают, так как этот факт для Эмира очень важен. На закрытии соревнований режиссер исполнил композицию «Команданте» и сказал, что посвящает ее своему товарищу и просто замечательному человеку Сергею Шойгу. Песню он исполнил в сопровождении рок-группы "The no smoking orchestra".

Стоит отметить, что министр обороны РФ попробовал на соревнованиях АрМИ-2018 блюда «Полевой кухни» двенадцати государств. Он сообщил, что ему понравилась приготовленная еда каждого из них, добавив, что было все очень вкусно.

 
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Общество / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:40
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