Эмир Кустурица поблагодарил Сергея Шойгу за армейские игры

Кустурица выразил слова благодарности Шойгу, что в России проводятся такие замечательные армейские игры, где стреляют, однако не убивают, так как этот факт для Эмира очень важен. На закрытии соревнований режиссер исполнил композицию «Команданте» и сказал, что посвящает ее своему товарищу и просто замечательному человеку Сергею Шойгу. Песню он исполнил в сопровождении рок-группы "The no smoking orchestra".Стоит отметить, что министр обороны РФ попробовал на соревнованиях АрМИ-2018 блюда «Полевой кухни» двенадцати государств. Он сообщил, что ему понравилась приготовленная еда каждого из них, добавив, что было все очень вкусно.