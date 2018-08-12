Asus обновила ноутбук ZenBook Pro 15 UX550

Несмотря на сходства, все же следует выделить наличие более продвинутого процессора до Core i9. Что касается устаревшей модификации, то в ней максимум могли использовались Core i7-7700HQ. Кроме того, разработчики Asus в настоящее время сумели сделать все для того, чтобы новинка сумела себя оправдать у будущих владельцев. Если в ZenBook Pro 15 UX550 применялся топовый процессор Core i7-8750H, то теперь эта конфигурация является лишь средним вариантом из всех версий Pro 15 UX580.Что касается дополнительных компонентов, которые имеют значение для пользования ноутбуком, то здесь используется все та же видеокарта GeForce 1050 Ti и 16 гб оперативной памяти. Добивается большая производительность только за счет того, что здесь используется более совершенный процессор. Уже с середины августа покупатели смогут приобрести новый Pro 15 UX580 на американском рынке. Ориентировочная цена за минимальную комплектацию составит порядка 1800 долларов.