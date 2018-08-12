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NASA согласилось на опасный план заправки ракеты от SpaceX

Журналистам стало известно, что представители NASA разрешили компании SpaceX использовать рискованную технологию Load-and-go. В рамках этого плана предусматривается заправка ракеты-носителя уже после посадки экипажа внутрь пилотируемого корабля.

NASA согласилось на опасный план заправки ракеты от SpaceX


Технология заключается в том, что топливо для закачки имеет очень низкую температуру, а соответственно меньший объем. Таким образом, это позволяет под высоким давлением залить в баки намного больше горючего. Чтобы сохранить такую низкую температуру топлива, необходимо заправлять ракету перед самим стартов, чтобы оно не успело нагреться. Ранее этот принцип SpaceX применяла только в рамках миссий по запуску спутников. Теперь же принято решение испытать систему Load-and-go уже с экипажем на борту.

Некоторые эксперты считают, что в этом случае повышается риск появления неисправностей, что в рамках пилотируемых полетов недопустимо. Сам Илон Маск считает, что возможные проблемы слишком преувеличены специалистами.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:45
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