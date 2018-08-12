NASA согласилось на опасный план заправки ракеты от SpaceX

Технология заключается в том, что топливо для закачки имеет очень низкую температуру, а соответственно меньший объем. Таким образом, это позволяет под высоким давлением залить в баки намного больше горючего. Чтобы сохранить такую низкую температуру топлива, необходимо заправлять ракету перед самим стартов, чтобы оно не успело нагреться. Ранее этот принцип SpaceX применяла только в рамках миссий по запуску спутников. Теперь же принято решение испытать систему Load-and-go уже с экипажем на борту.Некоторые эксперты считают, что в этом случае повышается риск появления неисправностей, что в рамках пилотируемых полетов недопустимо. Сам Илон Маск считает, что возможные проблемы слишком преувеличены специалистами.