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Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку в любой ситуации

Известная певица Анна Седокова на страннице своего Instagram опубликовала фото, под которым поблагодарила фанатов за поддержку в любой ситуации.

Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку в любой ситуации

Не так давно у певицы закончилось судебное разбирательство с бывшим супругом Максимом Чернявским, который забрал у нее дочку Монику и позволял видеться с ней только в присутствии надзирателей. Но все закончилось мирным соглашением и девочка без препятствий сможет находиться у своих родителей. После решения проблем с ребенком исполнительница полностью смогла отдаться своей любимой работе. Знаменитость очень любят многие пользователи Сети за ее открытость и за общение с фанатами, которые в свою очередь стараются поддерживать ее в любой ситуации.

Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку в любой ситуации

Несколько часов назад Седокова выставила снимок с большим букетом цветов. В комментарии к нему артистка написала, что каждый раз, когда она думает, что у нее не хватает сил, появляются сюрпризы от фанатов. Такая активность со стороны поклонников дает Анне уверенность и делает ее существование не бессмысленным. В конце поста исполнительница поблагодарила подписчиков за то, что они есть. Поклонники не заставили себя долго ждать и ответили своей любимице положительными комментариями и лайками.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:35
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