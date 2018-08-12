Внешность нового BMW Z4 M40i 2019 полностью рассекречена
Сегодня в сети появилась полностью рассекреченная внешность обновленного BMW Z4 M40i 2019. Разработчики использовали ранее показанный концепт для создания нынешней версии. Что касается платформы, то здесь применили ту конструкцию, которую в прошлом создавали при совместном сотрудничестве с японским брендом Toyota.
Однако баварские специалисты пока не спешат раскрывать технические параметры и возможности очередной новинки. Но, несмотря на это, некоторые аналитики и автомобильные эксперты все же позволили себе высказать предположения, что BMW Z4 M40i 2019 получит совершенно новую тормозную систему, электронный дифференциал заднего моста и некоторые другие существенные улучшения.
По моторам также официальных сведений не представлено, но есть версии, что покупателям предложат приобрести BMW Z4 M40i 2019 с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 360 л.с. Однако в продаже одновременно с этой, могут также предложить и несколько иные модификации, предназначенные для требовательных автолюбителей. В ходе осеннего автомобильного салона в Париже состоится официальная премьера столь ожидаемой новинки, о которой не перестают появляться новые неподтвержденные слухи.
Однако баварские специалисты пока не спешат раскрывать технические параметры и возможности очередной новинки. Но, несмотря на это, некоторые аналитики и автомобильные эксперты все же позволили себе высказать предположения, что BMW Z4 M40i 2019 получит совершенно новую тормозную систему, электронный дифференциал заднего моста и некоторые другие существенные улучшения.
По моторам также официальных сведений не представлено, но есть версии, что покупателям предложат приобрести BMW Z4 M40i 2019 с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 360 л.с. Однако в продаже одновременно с этой, могут также предложить и несколько иные модификации, предназначенные для требовательных автолюбителей. В ходе осеннего автомобильного салона в Париже состоится официальная премьера столь ожидаемой новинки, о которой не перестают появляться новые неподтвержденные слухи.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:20