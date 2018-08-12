Эксперты раскритиковали «систему углеродного охлаждения» в новом Samsung Galaxy Note 9

Тестирование не показало особой разницы между Galaxy Note 9, а также Galaxy Note 8. Данные устройства перестали работать после того, как было достигнуто 54,4 градуса Цельсия. Гаджетам Samsung потребовались 17 мин 30 сек, чтобы дойти до "точки зависания". При этом производителями отмечалось, что радиатор на чипсете мощнее чем у версии Galaxy Note 8 в три раза. По определению новая версия должна быть мощнее. Зависание в iPhone начинается через 14 мин 30 сек в аналогичных испытаниях. Гаджеты перестали работать при 51,6 градусов по Цельсию.По словам руководства компании, первые испытания смартфонов Samsung говорят о лидирующем положении телефонов в настоящее время. Об этом свидетельствует срок службы аккумулятора. Ещё осталось доработать проблему, связанную с системой охлаждения.