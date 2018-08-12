Ученые обнаружили взаимосвязь между биомаркерами в организме женщины, и симптомами ПМС

Ученые нашли «виновника» дискомфорта в самочувствии женщины во время менструации и ПМС. Исследования опубликованы в женском научном журнале.Исследования проводились среди группы женщин разных возрастов, ученые выяснили, что на симптомы, возникающие во время ПМС, влияет биомаркер воспаления (Hs-CRP). Он провоцирует болезненные ощущения в данный период, а также вызывает судороги, вздутие живота, повышение аппетита, изменения в настроении, боли в спине и других негативных симптомов.Причиной изучения данного вопроса, стало в желании ученых найти более приемлемый способ борьбы с дискомфортом. Ведь обезболивающие препараты, которые врачи рекомендуют в период ПМС, не всегда эффективны.