Эксперты установили достоинства и недостатки бюджетного Xiaomi Mi A2

Исходя из проведенных испытаний, удалось установить, что модификация Xiaomi Mi A2 во многом похожа на все ныне выпускаемые устройства, входящие в средний сегмент рынка. Некоторые из специалистов смогли уловить некоторое сходство вышеуказанного смартфона с Samsung A8. Несмотря на наличие некоторых нюансов, большинство экспертов уверены, что доступный ценник является бесспорным преимуществом новинки от китайского бренда. Наличие камер на 12 и 20 мегапикселей также заслуживают особого внимания у тех, кто уделяет достаточное время тому, чтобы сделать очередной хороший кадр.Размер дисплея равен 5,99 дюймов, и несмотря на внушительные габариты, смартфон Xiaomi Mi A2 вполне удобно может расположиться в руке среднего размера. Однако к экрану все же есть некоторые претензии – уровень яркости и сочность изображения несколько уступают корейским конкурентам. Также из весомых недостатков нужно учесть то, что в смартфоне установлен относительно слабый процессор, который не позволит комфортно играть в самые современные игры, требующие топовых комплектующих.