Дмитрий Захаров назвал журналистам имя заказчика убийства Владислава Листьева
Дмитрий Захаров, являющийся бывшим коллегой покойного популярного телеведущего Владислава Листьева, назвал журналистам имя заказчика убийства журналиста. Деятель ушел из жизни весной 1995 года в возрасте 38 лет.
Хотя инцидент произошел 23 года назад, Дмитрий Захаров решил во время интервью раскрыть ряд новых подробностей. Он считает, что давление влиятельного бизнесмена не позволило сотрудникам органов дать ход делу. В роли заказчика убийства, по его мнению, выступил известный российский предприниматель Борис Березовский, которого в 2013 году нашли мертвым в Лондоне. Причина преступления связана с деньгами за рекламу. Владислав Листьев не мог снять мораторий, как этого хотели преступники. В прокуратуру журналист тоже не пошёл, так как был убеждён в собственной неприкосновенности.
По мнению Захарова имя заказчика для органов правопорядка не являлось тайной, однако Березовский смог избежать наказания, так как имел отличные отношения с дочерью Б. Ельцина.
Хотя инцидент произошел 23 года назад, Дмитрий Захаров решил во время интервью раскрыть ряд новых подробностей. Он считает, что давление влиятельного бизнесмена не позволило сотрудникам органов дать ход делу. В роли заказчика убийства, по его мнению, выступил известный российский предприниматель Борис Березовский, которого в 2013 году нашли мертвым в Лондоне. Причина преступления связана с деньгами за рекламу. Владислав Листьев не мог снять мораторий, как этого хотели преступники. В прокуратуру журналист тоже не пошёл, так как был убеждён в собственной неприкосновенности.
По мнению Захарова имя заказчика для органов правопорядка не являлось тайной, однако Березовский смог избежать наказания, так как имел отличные отношения с дочерью Б. Ельцина.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15