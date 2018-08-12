«АвтоВАЗ» проведёт день открытых дверей на тольяттинском заводе

На центральной площадке будет работать выставка, в экспозиции которой можно будет увидеть машины, выпущенные «АвтоВАЗом» в разные годы, в их числе будут представлены и совершенно новые модели. Гостей мероприятия ожидает музыкальная программа, в рамках которой выступит певец Шура.В программу мероприятия также входят гонки на бибикарах, сигвеях и смартвэях, а также автородео «Тольятти трюк». Кроме того здесь будет работать зона тюнинга автомобилей LADA, детская зона и зона фудмаркета. Все желающие смогут сфотографироваться с гонщиками LADA Sport и взять у них автограф.