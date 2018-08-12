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В Кейп Корал обнаружен фрагмент кости неизвестного доисторического животного

В Кейп Корал бригада рабочих во время проведения работ по расширению коммунальной инфраструктуры нашла фрагмент кости неизвестного доисторического животного. Подробные характеристики новой находки были описаны на страницах журнала The Cape Coral Daily Breeze.

По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать мастодонту или мамонту. Вполне вероятно, что в этом районе будут найдены другие фрагменты доисторических животных. Пока ценный артефакт специалисты передадут сотрудникам Исторического общества Кейп Корала.
В Кейп Корал обнаружен фрагмент кости неизвестного доисторического животного



Исследование в этом направлении продолжаются, а также ученые намерены опубликовать все дополнительные факты проведения раскопок. Необходимо напомнить, что археологической группой зоологов России и Германии, раскопаны в Якутии останки не известных ранее видов млекопитающих. Обитали они на Земле примерно 120 миллионов лет назад. Напоминают животные землероек, но ученые определили их к двум типам эутрикодонов и докодонтов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:35
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