В Кейп Корал обнаружен фрагмент кости неизвестного доисторического животного

По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать мастодонту или мамонту. Вполне вероятно, что в этом районе будут найдены другие фрагменты доисторических животных. Пока ценный артефакт специалисты передадут сотрудникам Исторического общества Кейп Корала.Исследование в этом направлении продолжаются, а также ученые намерены опубликовать все дополнительные факты проведения раскопок. Необходимо напомнить, что археологической группой зоологов России и Германии, раскопаны в Якутии останки не известных ранее видов млекопитающих. Обитали они на Земле примерно 120 миллионов лет назад. Напоминают животные землероек, но ученые определили их к двум типам эутрикодонов и докодонтов.