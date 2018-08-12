Чрезмерное употребление кофе пагубно влияет на шишковидную железу - Ученые
Корейские ученые выяснили, что длительное употребление кофе, способно сжимать, ту часть мозга, которая отвечает за сон и отдых, а именно, шишковидную железу. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.
Для анализа влияния кофе на мозг человека, ученые решили изучить состояние шишковидной железы, поскольку она отвечает за выделение гормона мелатонина, во время сна или покоя.
В эксперименте приняли участие 162 добровольца пожилого возраста, у которых нет проблем со здоровьем. Перед началом исследования, ученые уточнили у участников, какое количество кофе было выпито ими за всю жизнь, и сколько часов они проводят во сне. Для исследований эксперты сканировали мозг испытуемых аппаратом МРТ, и выяснили, что у тех людей, кто пил много кофе, шишковидная железа на 20% меньше, чем у тех, кто употреблял кофе в умеренных количествах.
Исходя из проведенных исследований, ученые сделали вывод, что неумеренное употребление кофе может привести к повреждению важного органа. Такие процессы вызывают у людей бессонницу в преклонном возрасте.
Для анализа влияния кофе на мозг человека, ученые решили изучить состояние шишковидной железы, поскольку она отвечает за выделение гормона мелатонина, во время сна или покоя.
В эксперименте приняли участие 162 добровольца пожилого возраста, у которых нет проблем со здоровьем. Перед началом исследования, ученые уточнили у участников, какое количество кофе было выпито ими за всю жизнь, и сколько часов они проводят во сне. Для исследований эксперты сканировали мозг испытуемых аппаратом МРТ, и выяснили, что у тех людей, кто пил много кофе, шишковидная железа на 20% меньше, чем у тех, кто употреблял кофе в умеренных количествах.
Исходя из проведенных исследований, ученые сделали вывод, что неумеренное употребление кофе может привести к повреждению важного органа. Такие процессы вызывают у людей бессонницу в преклонном возрасте.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:50