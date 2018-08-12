Чрезмерное употребление кофе пагубно влияет на шишковидную железу - Ученые

Корейские ученые выяснили, что длительное употребление кофе, способно сжимать, ту часть мозга, которая отвечает за сон и отдых, а именно, шишковидную железу. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.Для анализа влияния кофе на мозг человека, ученые решили изучить состояние шишковидной железы, поскольку она отвечает за выделение гормона мелатонина, во время сна или покоя.В эксперименте приняли участие 162 добровольца пожилого возраста, у которых нет проблем со здоровьем. Перед началом исследования, ученые уточнили у участников, какое количество кофе было выпито ими за всю жизнь, и сколько часов они проводят во сне. Для исследований эксперты сканировали мозг испытуемых аппаратом МРТ, и выяснили, что у тех людей, кто пил много кофе, шишковидная железа на 20% меньше, чем у тех, кто употреблял кофе в умеренных количествах.Исходя из проведенных исследований, ученые сделали вывод, что неумеренное употребление кофе может привести к повреждению важного органа. Такие процессы вызывают у людей бессонницу в преклонном возрасте.