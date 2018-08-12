Назван ТОП-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона

На первом месте расположился новый кроссовер Renault, представленный производителями на нескольких тизерах. Второе место занимает серийный седан Aurus, его старт продаж ожидается в следующем году, стоимость данной модели составит около 6-7 миллионов рублей.На третьем месте разместилась компания «АвтоВАЗ» с целой серией своих новинок. Четвёртую строчку занимает производитель Aston Martin, предполагается, что его стенд станет самым посещаемым. Замыкает пятёрку лидеров автоконцерн Volkswagen с моделями Touareg и Teramont.