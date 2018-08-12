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Пользователи iPhone имеют больше шансов на свидание

Представители компании Decluttr решили провести специальный опрос, в рамках которого они хотели выяснить, какие смартфоны повышают шанс на свидание с девушкой или парнем. Таким образом, оказалось, что при выборе спутника на вечер 70% респондентов будут обращать внимание только на владельцев iPhone, а не на пользователей Android -устройств.

Пользователи iPhone имеют больше шансов на свидание


Что касается владельцев мобильных устройств с операционной системой iOS, то среди всех опрошенных 65% никогда не пойдут на свидание с человеком, который пользуется смартфоном на основе платформы Android. В кругу владельцев Android-девайсов оказалось меньше таких придирчивых пользователей. Только 53% респондентов не выбрали бы спутника с iPhone.

Более того стало известно, что женская половина в большей мере обращает внимание на современность модели мобильного устройства, а вот мужчины особую важность отдают состоянию девайса. Им важно отсутствие внешних повреждений корпуса и стекла.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:15
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