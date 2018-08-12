Пользователи iPhone имеют больше шансов на свидание

Что касается владельцев мобильных устройств с операционной системой iOS, то среди всех опрошенных 65% никогда не пойдут на свидание с человеком, который пользуется смартфоном на основе платформы Android. В кругу владельцев Android-девайсов оказалось меньше таких придирчивых пользователей. Только 53% респондентов не выбрали бы спутника с iPhone.Более того стало известно, что женская половина в большей мере обращает внимание на современность модели мобильного устройства, а вот мужчины особую важность отдают состоянию девайса. Им важно отсутствие внешних повреждений корпуса и стекла.