В 2019 году россиян заставят отказаться от Android-смартфонов

По мнению государственных экспертов, в операционной системе Android имеются некоторые недочеты, которые можно использовать для слежки за гражданами РФ. Таким образом, обеспечения информационной безопасности своих жителей, власти страны хотят в принудительном порядке запретить использование смартфонов с американской программной платформой.В качестве замены будут предложены аналоги с системой Sailfish OS RUS. В рамках первого этапа импортозамещения планируется привлечь 7,9 млн. человек. Это значит, что сначала на отечественную платформу переведут сотрудников государственных служб, ведомств и компаний. По данным некоторых СМИ, на это планируется выделить примерно 160 млрд. рублей.