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В 2019 году россиян заставят отказаться от Android-смартфонов

Стало известно, что в 2019 году жителей России хотят перевести с Android-смартфонов на устройства с отечественной операционной системой. Причиной данного решения являются политические проблемы между США и Россией.

В 2019 году россиян заставят отказаться от Android-смартфонов


По мнению государственных экспертов, в операционной системе Android имеются некоторые недочеты, которые можно использовать для слежки за гражданами РФ. Таким образом, обеспечения информационной безопасности своих жителей, власти страны хотят в принудительном порядке запретить использование смартфонов с американской программной платформой.

В качестве замены будут предложены аналоги с системой Sailfish OS RUS. В рамках первого этапа импортозамещения планируется привлечь 7,9 млн. человек. Это значит, что сначала на отечественную платформу переведут сотрудников государственных служб, ведомств и компаний. По данным некоторых СМИ, на это планируется выделить примерно 160 млрд. рублей.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:25
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