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Информация о тайных родах Леры Кудрявцевой оказалась фейком

Недавно в Сети появилась информация о том, что Лера Кудрявцева тайно родила и стала бабушкой. Однако ни одна из них новостей не нашла реального подтверждения, оказавшись фейком.

Когда журналисты спросили теледиву о внуке, то она им посоветовала не читать жёлтую прессу. А рожать ей по срокам предстоит либо в конце августа, либо в начале сентября. Поэтому звезда пока наслаждается отдыхом в декретном отпуске. Лера Кудрявцева вместе с мужем живёт за городом, где будущая мама наслаждается природой и свежим воздухом.

Информация о тайных родах Леры Кудрявцевой оказалась фейком


Родители обустроили детскую и приобрели коляску нейтрального белого цвета, поэтому сложно угадать пол будущего малыша. Как стало известно, рожать телеведущая будет в подмосковной клинике, предположительно в «Лапино». Этот роддом звёзды российского шоу-бизнеса облюбовали уже давно, здесь рожали Ксения Собчак, Анастасия Костенко, Кристина Асмус и другие известные личности.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:35
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