Информация о тайных родах Леры Кудрявцевой оказалась фейком

Когда журналисты спросили теледиву о внуке, то она им посоветовала не читать жёлтую прессу. А рожать ей по срокам предстоит либо в конце августа, либо в начале сентября. Поэтому звезда пока наслаждается отдыхом в декретном отпуске. Лера Кудрявцева вместе с мужем живёт за городом, где будущая мама наслаждается природой и свежим воздухом.Родители обустроили детскую и приобрели коляску нейтрального белого цвета, поэтому сложно угадать пол будущего малыша. Как стало известно, рожать телеведущая будет в подмосковной клинике, предположительно в «Лапино». Этот роддом звёзды российского шоу-бизнеса облюбовали уже давно, здесь рожали Ксения Собчак, Анастасия Костенко, Кристина Асмус и другие известные личности.