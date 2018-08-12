Смарт-часы Gligo с экраном E-Ink обещают полгода автономной работы

Gligo является гибридным гаджетом с обыкновенными стрелками и дисплеем, в основе которого лежит электронная бумага E-Ink, благодаря этому потребляется немного энергии. По словам производителя, аккумулятор ёмкостью 100 мА·ч работает в течение полгода, а если экран не используется, то до двух лет.Устройство имеет чип ARM Cortex-M3, 128 Кбайт памяти и набор сенсоров, которые собирают информацию о физической нагрузке пользователя. Герметичность часов позволяет погружаться в воду на глубину 30 метров. Стоимость нового гаджета составит от 100 долларов.