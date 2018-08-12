Анастасия Квитко возбудила поклонников пикантным фото с обезьяной

Модель является очень активным пользователем социальных сетей и публикует фотографии практически каждый день. Девушка имеет огромное количество фанатов и недоброжелателей, которые не упускают возможности раскритиковать и высмеять знаменитость. Несколько дней назад Анастасия обнародовала снимок, на котором она запечатлена с маленькой обезьяной на руках. Фото получилось весьма откровенным поскольку у Квитко было глубокое декольте.Подписчики «русской Кардашьян» пришли в полный восторг от увиденного и буквально засыпали девушку комплиментами по поводу пышных форм модели. Также не обошлось без хейтеров, которые решили в очередной раз упрекнуть Квитко в злоупотреблении фотошопа. Но поклонники сражу же заставили их замолчать. Всего за несколько дней снимок собрал более 130 тысяч лайков. Напомним, что свое прозвище Анастасия получило благодаря своим пышным формам, которые весьма схожи с фигурой Ким Кардашьян.