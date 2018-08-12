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Анастасия Квитко возбудила поклонников пикантным фото с обезьяной

Анастасия Квитко известная пользователям Сети, как «русской Кардашьян», опубликовала на своей страннице в Instagram фотографию с обезьяной. Данное фото возбудило поклонников модели, поскольку оказалось весьма пикантным.

Анастасия Квитко возбудила поклонников пикантным фото с обезьяной

Модель является очень активным пользователем социальных сетей и публикует фотографии практически каждый день. Девушка имеет огромное количество фанатов и недоброжелателей, которые не упускают возможности раскритиковать и высмеять знаменитость. Несколько дней назад Анастасия обнародовала снимок, на котором она запечатлена с маленькой обезьяной на руках. Фото получилось весьма откровенным поскольку у Квитко было глубокое декольте.

Анастасия Квитко возбудила поклонников пикантным фото с обезьяной

Подписчики «русской Кардашьян» пришли в полный восторг от увиденного и буквально засыпали девушку комплиментами по поводу пышных форм модели. Также не обошлось без хейтеров, которые решили в очередной раз упрекнуть Квитко в злоупотреблении фотошопа. Но поклонники сражу же заставили их замолчать. Всего за несколько дней снимок собрал более 130 тысяч лайков. Напомним, что свое прозвище Анастасия получило благодаря своим пышным формам, которые весьма схожи с фигурой Ким Кардашьян.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00
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