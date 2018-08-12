Эксперты составили ТОП-3 популярных универсалов марки LADA

Первое место в ТОП-3 заняла новая модификация универсала Lada Vesta SW Cross, которая имеет целый ряд привлекательных параметров и удобств, оцененных по достоинству большинством россиян. Второе место занимает ВАЗ-2111, который длительное время придерживался классического дизайна. Несмотря на устаревший тип кузова, многие и автолюбителей уже успели полюбить данную модель универсала в связи с высокой вместимостью и удобством в эксплуатации и ремонте автомобиля.Третье место за «четверкой» Lada 2104, которая во многом повторяет форму автомобиля, выпускаемого с 1984 года. Несмотря на то, что в 2012 году разработчики окончательно отказались от модели в устаревшем кузове, однако общие черты и габариты во многом повторяют известный отечественный автомобиль. Вполне возможно, что с расширением модельного ряда перечень самых популярных универсалов отечественного автогиганта в дальнейшем может измениться в пользу других модификаций.