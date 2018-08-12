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Skoda Kamiq может появиться на российском рынке

Несмотря на то, что с момента презентации Skoda Kamiq прошло совсем немного времени, однако уже совсем скоро может состояться старт продаж новинки на территории России.

К настоящему времени установлено, что очередная модель от чешской компании будет находиться в линейке кроссоверов на ступеньку ниже, чем Karoq. Выпуск кроссовера успешно осуществляется на производственной площадке в Китае. Разработчики постарались сделать автомобиль максимально полезным для покупателей, установив здесь 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 110 л.с. Также здесь используется система полного привода, благодаря которой автомобиль получил функции внедорожника.

Skoda Kamiq может появиться на российском рынке


Покупателям предложены на выбор модификации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 6-ступенчатым автоматом. Независимо от подобранной комплектации, в каждой из версий кроссовера Skoda Kamiq имеются кондиционер, мультимедийная система, а также достаточное количество подушек безопасности. Эксперты прогнозируют появление новинки на российском рынке уже к 2019 году. Пока остается ожидать официальных данных от производителей, которые занимаются в том числе распределением производства для рынков конкретных стран.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:27
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