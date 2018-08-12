Skoda Kamiq может появиться на российском рынке

К настоящему времени установлено, что очередная модель от чешской компании будет находиться в линейке кроссоверов на ступеньку ниже, чем Karoq. Выпуск кроссовера успешно осуществляется на производственной площадке в Китае. Разработчики постарались сделать автомобиль максимально полезным для покупателей, установив здесь 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 110 л.с. Также здесь используется система полного привода, благодаря которой автомобиль получил функции внедорожника.Покупателям предложены на выбор модификации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 6-ступенчатым автоматом. Независимо от подобранной комплектации, в каждой из версий кроссовера Skoda Kamiq имеются кондиционер, мультимедийная система, а также достаточное количество подушек безопасности. Эксперты прогнозируют появление новинки на российском рынке уже к 2019 году. Пока остается ожидать официальных данных от производителей, которые занимаются в том числе распределением производства для рынков конкретных стран.