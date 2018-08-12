Renault тревожит быстрый прогресс команды Ferrari

Ряд зарубежных аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что новые двигатели, выпущенные компанией Ferrari, способны продемонстрировали большую мощность и эффективность, нежели те силовые агрегаты ,которые мы оснащаются модели Mercedes. Более того, если не произойдет никаких внезапных изменений в работе, то итальянская команда вполне сможет претендовать на четвертое место среди конструкторов.Ник Честер также вынужден признать и те обстоятельства, что в прошлом у Ferrari уже были прекрасные силовые агрегаты, однако на этот раз прослеживается серьезный рост производства и эффективности. Именно эти факты заставляют задуматься команде французских разработчиков, которые намерены получить наивысшую оценку, ведя плотную борьбу с остальными брендами. Остается совсем немного времени до окончания работ, когда и будут установлены все лидеры Кубка конструкторов.