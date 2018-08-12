Renault тревожит быстрый прогресс команды Ferrari
Технический руководитель французской компании Renault Ник Честер, несущий ответственность за разработку шасси крайне обеспокоен тем, что итальянский конкурент Ferrari сумел достичь высочайших показателей за первую половину 2018 года.
Ряд зарубежных аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что новые двигатели, выпущенные компанией Ferrari, способны продемонстрировали большую мощность и эффективность, нежели те силовые агрегаты ,которые мы оснащаются модели Mercedes. Более того, если не произойдет никаких внезапных изменений в работе, то итальянская команда вполне сможет претендовать на четвертое место среди конструкторов.
Ник Честер также вынужден признать и те обстоятельства, что в прошлом у Ferrari уже были прекрасные силовые агрегаты, однако на этот раз прослеживается серьезный рост производства и эффективности. Именно эти факты заставляют задуматься команде французских разработчиков, которые намерены получить наивысшую оценку, ведя плотную борьбу с остальными брендами. Остается совсем немного времени до окончания работ, когда и будут установлены все лидеры Кубка конструкторов.
Ряд зарубежных аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что новые двигатели, выпущенные компанией Ferrari, способны продемонстрировали большую мощность и эффективность, нежели те силовые агрегаты ,которые мы оснащаются модели Mercedes. Более того, если не произойдет никаких внезапных изменений в работе, то итальянская команда вполне сможет претендовать на четвертое место среди конструкторов.
Ник Честер также вынужден признать и те обстоятельства, что в прошлом у Ferrari уже были прекрасные силовые агрегаты, однако на этот раз прослеживается серьезный рост производства и эффективности. Именно эти факты заставляют задуматься команде французских разработчиков, которые намерены получить наивысшую оценку, ведя плотную борьбу с остальными брендами. Остается совсем немного времени до окончания работ, когда и будут установлены все лидеры Кубка конструкторов.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:45