Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного явления

Местные жители сообщили, что светящиеся объекты появились в небе примерно в 23:00 по московскому времени. В комментариях под записью люди представили собственные объяснения этого феномена. Некоторые считают, что это были сигнальные ракеты. Другие же очевидцы упоминают праздничные шары, которые могут светиться. Также есть версии, которые говорят о присутствии НЛО.Кроме этого некоторые пользователи социальной сети заговорили о метеорном потоке Персеиды, который на данях достигнет своего максимального пика. Таким образом, считается, что это астрономическое явление тоже может быть как-то связано с загадочными шарами в ночном небе Тулы.