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Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного явления

В социальной сети "ВКонтакте" обсуждают загадочное явление, которое ночью могли наблюдать жители Тулы. По данным очевидцев, в небе были замечены яркие шары, число которых могло достигать даже сотни штук. Необычное представление длилось около получаса.

Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного явления


Местные жители сообщили, что светящиеся объекты появились в небе примерно в 23:00 по московскому времени. В комментариях под записью люди представили собственные объяснения этого феномена. Некоторые считают, что это были сигнальные ракеты. Другие же очевидцы упоминают праздничные шары, которые могут светиться. Также есть версии, которые говорят о присутствии НЛО.

Кроме этого некоторые пользователи социальной сети заговорили о метеорном потоке Персеиды, который на данях достигнет своего максимального пика. Таким образом, считается, что это астрономическое явление тоже может быть как-то связано с загадочными шарами в ночном небе Тулы.

 
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Общество
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:40
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