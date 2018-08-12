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BMW показал в Сети новое видео с кроссовером версии BMW X7

Компания BMW выложила в Сети видеоролик с тестов флагманского нового кроссовера BMW X7. Новая версия прошла некоторые испытания практически на всех видах поверхности, включая песок, снег, гравий.

BMW показал в Сети новое видео с кроссовером версии BMW X7


Прототипы версии протестированы за полярным кругом, в рамках длительных заездов по африканским пустыням, резкого торможения/ускорения в городских условиях. Серийная вариация BMW X7 похожа во многом на концепт X7 iPerformance, который дебютировал прошлой осенью во время франкфуртского мотор-шоу. Авто сохранило крупные «ноздри» решётки радиатора, заднюю и переднюю оптику. При этом были пересмотрены, наружные, дверные ручки (стали более простыми). Новая версия построена на платформе CLAR. Она знакома поклонником автобренда по ряду прочих моделей, к примеру, BMW X3, X5, 7 Series. Флагман в линейке компании станет самым крупным авто. Машина похвастается салоном с 3-мя рядами кресел.



Кроссовер, по всей видимости, доступен будет с трёхлитровым мотором V6, 4,4-литровым V8. Модель получит гибридный вариант.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50
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