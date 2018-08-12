Уфолог Скотт Уоринг увидел базу НЛО с большими черными окнами на фотографиях NASA с Марса

На опубликованных фотографиях, Скотт Уоринг разглядел базу НЛО, расположенную в ущелье у подножия горы на поверхности красной планеты, из которой видны черные окна. И снова Уоринг настаивает на своей правоте, касательно умышленного скрытия NASA фактов, подтверждающих существования инопланетных существ.Поклонники «внимательного» уфолога, отмечают, что это самое прямое доказательство присутствия инопланетной разумной жизни на Красной планете.