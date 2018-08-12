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Уфолог Скотт Уоринг увидел базу НЛО с большими черными окнами на фотографиях NASA с Марса

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг снова привлек внимание поклонников НЛО. На этот раз он проанализировал фото, сделанные NASA на Марсе, на которых четко видно базу НЛО с большими черными окнами.

Уфолог Скотт Уоринг увидел базу НЛО с большими черными окнами на фотографиях NASA с Марса


На опубликованных фотографиях, Скотт Уоринг разглядел базу НЛО, расположенную в ущелье у подножия горы на поверхности красной планеты, из которой видны черные окна. И снова Уоринг настаивает на своей правоте, касательно умышленного скрытия NASA фактов, подтверждающих существования инопланетных существ.



Поклонники «внимательного» уфолога, отмечают, что это самое прямое доказательство присутствия инопланетной разумной жизни на Красной планете.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:40
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